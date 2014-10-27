حبس المطربة شيرين عبد الوهاب 6 شهور وكفالة 500 جنيه بتهمة سب شريف منير

قضت جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، على الفنانة شيرين عبد الوهاب، لاتهامها بالتعدى على الفنان شريف منير، وإتلاف كشك الحراسة المتواجد بحديقته والتعدى عليه وعلى بناته، بالحبس 6 أشهر، ودفع كفالة 500 جنية، وتعويض مدنى 2000 جنية.

وكان الفنان شريف منير تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة المقطم، يفيد تضرره من جارته المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب سقوط كمية من مياه التكييف على شرفة منزله أكثر من مرة.

وجاء بالبلاغ أن العناية الإلهية أنقذت إحدى بناته عقب إلقاء أحد أفراد أسرة الفنانة قطعة رخام كادت تسقط على رأسها، وعندما عاتبها فوجئ بالمطربة تؤنبه بألفاظ خادشة للحياء، مما دفعه لتحرير محضر ضدها.

وبعدها توجهت المطربة إلى حديقة المنزل المملوكة للفنان وقامت بإتلاف كشك الحراسة الخاص بالحديقة وتحطيمه أمام أعين البواب والشهود، وتقطن الفنانة بنفس المنزل الذي يسكنه شريف منير المتواجد بالطابق الأرضى والأول وحديقة المنزل، وتسكن هي فوقه في الطابق الثانى.