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الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام قبطان العبارة الغارقة

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الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام قبطان العبارة الغارقة الادعاء في كوريا الجنوبية يطالب بإعدام قبطان العبارة الغارقة

طالب المدعون في كوريا الجنوبية، الإثنين، بعقوبة الإعدام لقبطان عبارة غرقت، في إبريل، ما أدى لمقتل أو اختفاء 304 أشخاص.

وفي مرافعته أمام المحكمة طالب الادعاء بانزال عقوبة الإعدام بالقبطان لي جوون سيوك، 68 عاما، الذي وجهت اليه تهمة القتل، لتقاعسه عن أداء وظيفته وهو ما يصل إلى حد القتل الخطأ.

وتجري المحاكمة وسط غضب عام كبير على طاقم العبارة، وغرقت العبارة خلال رحلة روتينية، في 16 إبريل، مما فجر مشاعر الحزن في البلاد، وأثار انتقادات حادة لحكومة الرئيسة، باك جون هاي، لطريقة إدارتها لعملية الإنقاذ.

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