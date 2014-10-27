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محافظ القاهرة وسفير ألمانيا يبحثان سبل التعاون

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محافظ القاهرة وسفير ألمانيا يبحثان سبل التعاون محافظ القاهرة وسفير ألمانيا يبحثان سبل التعاون

استقبل الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، هانز يورج هابر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، الاثنين.

تناول اللقاء زيارة عمدة شتوتجارت للقاهرة خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر القادم، لتفعيل سبل التعاون المشترك بين المدينتين في جميع المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الصداقة الموقعة بين مدينتي القاهرة وشتوتجارت عام 1979.

كما وجه السفير الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور الاحتفالية التي تنظمها السفارة الألمانية بالقاهرة 1 نوفمبر المقبل تحت عنوان «ألمانيا في حديقة الأزهر»، بمناسبة مرور 35 عام علي توقيع اتفاقية الصداقة بين القاهرة وشتوتجارت.

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