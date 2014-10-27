تأجيل محاكمة 3 طلاب في «عنف جامعة الإسكندرية» إلى 2 نوفمبر المقبل

أجلت محكمة جنح باب شرق بالإسكندرية، الإثنين، محاكمة 3 طلاب من جامعة الإسكندرية، على خلفية أحداث العنف التي وقعت بالجامعة الفترة الماضية، إلى 2 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

كانت قوات اﻷمن ألقت القبض على 3 طلاب من جامعة الإسكندرية في 11 أكتوبر الجاري بقرار من النيابة العامة، لتورطهم في أحداث عنف وقعت داخل الجامعة كشفتها تحقيقات النيابة وكاميرات المراقبة داخل الجامعة.

ويواجه الطلاب الثلاثة، في القضية التي حملت رقم 9235 لسنة 2014 إداري باب شرق، اتهامات تضمنت «التظاهر دون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والترويج إلى المذاهب التي تهدف إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية عن طريق القوة والإرهاب».