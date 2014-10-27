أكثر من 140 قتيلا و450 جريحا في اشتباكات ككله غربي العاصمة طرابلس

أكد رئيس لجنة الأزمة بمجلس بلدي ككله الليبي، خليل سالم، أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها ككله منذ بدايتها وصلت إلى أكثر من 140 قتيلا، وما يزيد على 450 جريحا، لافتا إلى أن كل الأسر غادرت المدينة.

وقال سالم، في تصريح: «حوالي 5 آلاف شخص نزحوا من مدينة ككله بسبب القصف العنيف الذي تشنه قوات ما يعرف بجيش القبائل على المدينة».

وشدد رئيس لجنة الأزمة على ما وصفه بتأزم الوضع الإنساني في ككله نظرا لاستهداف كل المراكز الحيوية والمرافق الأساسية بالأسلحة الثقيلة، الأمر الذي أدى لنزوح المواطنين إلى مناطق أخرى مثل غريان وطرابلس ومصراتة.

وأشار إلى جملة من الصعوبات التي تعترض عمل لجنة الأزمة كصعوبة إجلاء الجرحى والتواصل مع العائلات النازحة، نظرا لاستهداف جيش القبائل لسيارات الإسعاف وبعض الطرق.

يذكر أن ككله هي إحدى مدن جبل نفوسة الواقعة غرب مدينة غريان ويتجاوز عدد سكانها الـ10 آلاف نسمة بقليل.

يشار إلى أن مدينة ككله تشهد اشتباكات بين قوات «فجر ليبيا» وقوات الجيش الليبي «القبائل والزنتان».