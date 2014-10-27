الحزب الحاكم بالسودان: «البشير» صاحب «كاريزما».. والظروف الحالية حتمت ترشيحه

قال مساعد الرئيس السوداني، نائب رئيس حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم، إبراهيم غندور، إن الظروف المحيطة بالبلاد والحزب، والاستحقاقات الانتخابية المقبلة، رجحت بقاء الرئيس عمر البشير، بدون ضغوط أو صراعات أو تكتلات في اختياره، مشيرا إلى «الكاريزما، التي يتمتع بها».

وأكد غندور، في تصريحات، الإثنين، أن الرئيس البشير حصل على 73% من الأصوات في مؤتمر الشورى للحزب، وقُدم للمؤتمر العام وصوت عليه 4 ألاف و400 من جملة 6 ألاف عضو.

وأشار إلى أن وثيقة الإصلاح وزعت لكل عضوية حزب المؤتمر الوطني، وهي جزء أصيل من عملية البناء والتجديد والمحاسبة، مبينا أن التجديد وصل إلى 55- 65% من القواعد حتى القيادات بالحزب، وأوضح أن الشفافية في الحوار والتداول كانت أبرز سمات المؤتمر العام للحزب، وأن قضية التجديد كانت حاضرة في كل الاجتماعات عبر الدفع بدماء جديدة، مشيرا إلى أن انتقال التجربة يحتاج لمواءمة بين الجيل الجديد وجيل المخضرمين.

وكشف غندور، عن شكاوى كثيرة وصلتهم في الآونة الأخيرة، ويتم التحري حولها عبر لجنة المحاسبة التي رفع لها الأمر، ولديها جزاءات تصل إلى مرحلة الفصل من الحزب.

وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني، إن الحوار الوطني الجاري وفق مبادرة الرئيس البشير، إذا انتهى إلى تأجيل الانتخابات فليكن، ونفى أن يكون الحزب الحاكم هو المتسبب في تعطيل الحوار، مشيرا إلى أن حزبه هو الذي طالب به، وانتقد تحجج البعض بتأجيل الانتخابات، وأبدى أمله في أن تسبق مخرجات الحوار العملية الانتخابية، وأكد أنها في موعدها حتى الآن حسب القانون والدستور، محذر أنها إذا أُجلت ستصبح الحكومة بلا مشروعية.

وأشار إلى أن مفوضية الانتخابات وحزب المؤتمر الوطني يتمسكان بإجراء الانتخابات العامة في ميقاتها المقرر لها أبريل 2015، بينما تطالب قوى المعارضة بتأجيل العملية لحين تشكيل حكومة انتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم تنظيم انتخابات معترف بها.

واتهم غندور، بعض الأحزاب ببناء برنامجها السياسي على انتقاد «المؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أن العمل السياسي لا يصلح إلا بوجود أحزاب قوية، وأضاف «الحزب الذي يجد نفسه بدون منافس ربما يتآكل ويتهاوى، ولسنا سعداء أن نكون الحزب الوحيد القوي في السودان، فنحن نحتاج إلى أحزاب تقومنا وتنافسنا».

ونبه إلى خطورة التعامل بالقبلية والجهوية وإقحامها في السياسة، مشيرا إلى أنها تكرست عندما أصبحت جزءا من التنافس السياسي وحاول البعض استغلالها، وأكد أن المؤتمر العام للحزب ناقش هذه التفاصيل.

واعتمد حزب المؤتمر العام للمؤتمر الوطني الحاكم، مساء السبت، الماضي عمر البشير، رئيسا للحزب لدورة جديدة ومرشحا عنه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة.