قلق في البيت الأبيض إزاء تدابير الوقاية من تفشي «إيبولا»

أعرب البيت الأبيض عن قلقه مناحتمال أن تتسبب الخطوات التي تتخذ لمنع تفشي فيروس «إيبولا» في الولايات المتحدة، مثل الحجر الصحي، الذي نفذته نيو جيرسي ونيويورك، في إثناء فرق الرعاية الصحية عن التعاون مع المتضررين.

ودعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى اجتماع على مستوى رفيع في البيت الأبيض، الأحد، بعدما فرضت الولايتان إجراءات حجر صحي إلزامية على موظفي الرعاية الصحية العائدين من الدول الإفريقية المتضررة من فيروس «إيبولا».

ونقل بيان للبيت الأبيض عن أوباما القول إن أطباء الولايات المتحدة، بما فيهم من يعملون خارج البلاد، هم «عنصر لا يمكن الاستغناء عنه من جهودنالقيادة المجتمع الدولي نحو احتواء هذا الوباء والقضاء عليه نهائيا، وينبغي عدم تثبيط عزيمتهم».

وفرضت نيويورك ونيوجيرسي إجراءات الحجر الصحي بعدما أظهرت الفحوص إصابة طبيب عاد مؤخرا من مهمة تطوعية في غرب إفريقيا بالفيروس، في أول حالة إصابة مؤكدة بـ«إيبولا» في مدينة نيويورك، وتتم معالجة الطبيب في مستشفى في نيويورك.



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