أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مصادر: «الشورى» السعودي منقسم حول تحديد النسل

Google+ Print
مصادر: «الشورى» السعودي منقسم حول تحديد النسل مصادر: «الشورى» السعودي منقسم حول تحديد النسل

قالت مصادر سعودية مطلعة إن أعضاء مجلس الشورى، وهو هيئة استشارية، انقسموا بين معارض ومؤيد لوثيقة السياسات السكانية المقدمة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي تضمنت «تنظيم الإنجاب والمباعدة بين الولادات»، تحديد النسل، بهدف احتواء النمو السكاني المتسارع.

ونقلت صحيفة «الوطن» عن مصادر بمجلس الشورى، لم تسمها، قولها إن المعارضين للوثيقة يستندون إلى أن الخصوبة منخفضة في المجتمع السعودي، فيما استندت الوثيقة إلى أن حجم السكان تضاعف ثلاث مرات خلال الـ35 عاماً الماضية.

وتوقعت المصادر أن يصل عدد الولادات إلى 512 ألفا، في 2015، بينما سيصل عدد النساء اللائي في سن الإنجاب، في 2020، إلى ستة ملايين امرأة.

وأوضحت مصادر المجلس أن لجنة الإسكان في الشورى وعلى أثر هذا الجدل وافقت على التوصية المتضمنة الموافقة على الوثيقة مع حذف سياسة خفض الخصوبة والإبقاء على سياسة تشجيع المباعدة بين الولادات.

وكانت أحدث بيانات لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، قدرت وصول عدد سكان ، في 2013، إلى 30 مليون نسمة، بمعدل نمو 7 .2% مقارنة، بـ2012، البالغ عدد السكان خلاله 2 .29 مليون نسمة.

وكشفت البيانات أن عدد السكان السعوديين يصل إلى نحو 3 .20 مليون نسمة، في معدل نمو لـ 2013، يقارب 15 .2%.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية