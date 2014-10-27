والد «أبو غزالة»: «أنا أبو البطل ومستعد أشيل السلاح وأجيب حق ابني» (فيديو)

قال الحاج زكريا أبو غزالة، والد الشهيد محمد أبو غزالة، شهيد حادث سيناء الإرهابي الذي استهدف كمين للجيش بمدينة جنوب الشيخ زويد، وراح ضحيته 31 مجندًا وأصيب 30 آخرين: «أنا أبو الشهيد البطل وبلا فخر ومستعد أشيل السلاح تاني وأجيب حق إبني، مستعدين للتضحية بأنفسنا لتحرير مصر والقضاء على الإرهاب»، مؤكدًا أن ابنه حفيد المشير عبد الحليم أبو غزالة، وزير الدفاع الأسبق.

وناشد أبوغزالة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «أون تي في»، صباح الإثنين، بأن «يضربوا بيد من حديد على الإرهابيين وتطهير سيناء من الخونة».

ووجّه رسالة لأهالي الشهداء، قائلًا: «أفرحوا.. أبناءكم شهداء، هيدخلوا الجنة، وأعلى الدرجات، وربنا هيمتعهم بحور العين، وسيكونون في الفردوس الأعلى».