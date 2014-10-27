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محافظ القاهرة يبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تفعيل سبل التعاون في جميع المجالات

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محافظ القاهرة يبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تفعيل سبل التعاون في جميع المجالات محافظ القاهرة يبحث مع سفير ألمانيا الاتحادية تفعيل سبل التعاون في جميع المجالات

 

الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة

التقى الدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة ، هانز يورج هابر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة بمكتبه والوفد المرافق له .

وتناول اللقاء زيارة عمدة شتوتجارت للقاهرة خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر القادم لتفعيل سبل التعاون المشترك بين المدينتين في جميع المجالات وذلك في إطار اتفاقية الصداقة الموقعة بين مدينتي القاهرة وشتوتجارت عام 1979.

كما قام السفير بتوجيه الدعوة لمحافظ القاهرة لحضور الاحتفالية التي تنظمها السفارة الألمانية بالقاهرة تحت عنوان (ألمانيا في حديقة الأزهر) أول نوفمبر 2014 ، بمناسبة مرور 35 عاما علي توقيع اتفاقية الصداقة بين القاهرة وشتوتجارت.

 

 

أ ش أ

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