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إصابة 10 مجندين وضابط في انقلاب مدرعة بطريق الصاعدة بنوبيع

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إصابة 10 مجندين وضابط في انقلاب مدرعة بطريق الصاعدة بنوبيع إصابة 10 مجندين وضابط في انقلاب مدرعة بطريق الصاعدة بنوبيع

أرشيفية

أصيب 10 مجندين، وضابط بالقوات المسلحة، اثرانقلاب مدرعة بطريق الصاعدة بنوبيع.

كان اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغاً من رئيس مباحث نوبيع يفيد بانقلاب مدرعة قوات مسلحة على بعد 10 كيلو من طريق الصاعدة اتجاه وادى سعال أسفر الحادث عن اصابة كلا من نقيب احمد السيد نبيل 27 سنة، وانطواى مجدى بشاى 23 سنة، وانطواى سامى 25 سنة، وياسر عبد الهادى 24 سنة، وحمادة فوزى 24 سنة، وحسين كمال 24 سنة، ومينا ماهر 23 سنة، واحمد رفعت 27 سنة، ومصطفي محمود يوسف 25 سنة.

تم نقل المصابين إلى مسشفى نوبيع العام ، وتحويل النقيب احمد نبيل والمجند ياسر عبد الهادى إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لخطورة إصابتهما ، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

وقال مصدر عسكرى ان الحادث حادث سير لخطورة الطريق، ولا توجد اى شبهة لعمل إرهابي.

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