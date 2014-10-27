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ننشر رسالة السيسى بخط يده إلى خادم الحرمين الشريفين

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ننشر رسالة السيسى بخط يده إلى خادم الحرمين الشريفين ننشر رسالة السيسى بخط يده إلى خادم الحرمين الشريفين
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

نشرت صحيفة «عكاظ » رسالة بخط اليد وموقعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاهل السعودى، الملك عبد الله بن عبد العزيز، والشعب السعودى والشعوب العربية.

ودعا السيسى – فى الرسالة التى كتبها – الشعب السعودى إلى الحفاظ على بلادهم بكل قوة ووعى، كما تمنى ودعا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بأن يعينه الله على أعباء بلاده والأمة الإسلامية.

وجاء نص الرسالة، بحسب صحيفة عكاظ السعودية، على النحو التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة..

إلى خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظكم الله ورعاكم وأعانكم على الأعباء والأحمال الكبيرة تجاه بلادكم وأمتكم والإسلام.

إلى الشعب السعودى الشقيق

حافظوا على بلادكم بكل قوة وبكل صبر وبكل فهم ووعى فى مواجهة المخاطر المحيطة بنا والموجوة أيضا بداخلنا، واعلموا أن الله سيعينكم وينصركم على كل الشرور والمخاطر جودا وفضلا وكرمًا منه اللهم اجعل ذلك حقًا

أخوكم من

عبدالفتاح السيسى

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