الهلال الأحمر الليبي يدخل مدينة أوباري بعد تجدد الاشتباكات

استطاع فريق الهلال الأحمر بمدينة أوباري الليبية الدخول إلى المدينة بعد تجدد الأشتباكات بين قبائل التبو والطوارق .

وقال المتحدث باسم بلدية الغريفة الليبية ، بهاء الدين الشريف في تصريح له الليلة الماضية ، إن جمعية الهلال الأحمر فرع اوباري استطاع إخراج ثلاث جثث تعود إلى قبيلة الطوارق فضلاً عن إجلاء 21 عائلة إلى جانب تسيير قافلة من السلع التموينية ..

ووصف الشريف الوضع الانساني في المدينة بأنه ” مأساوي ” ، مؤكداً أن المستشفى متوقف عن الخدمة وأن بعض الجثث لم يتمكن الهلال الأحمر من إخراجها حتى الأن.

يذكر أن الأشتباكات في مدينة أوباري بين قبيلتي التبو والقبائل كانت قد بدأت منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

أ ش أ