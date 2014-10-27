أوباما يهنىء تونس بإجراء الانتخابات التشريعية

هنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم، والتي وصفها بـ”الديمقراطية”.

وقال “أوباما” في بيان نشرته “أ ف ب”: “باسم جميع الأمريكيين أُهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس”، موضحًا “أن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق اليوم إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام”.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن الولايات المتحدة تكرر التزامها دعم الديمقراطية في تونس، وإقامة شراكة مع الحكومة المقبلة للاستفادة من الفرص الاقتصادية وحماية الحرية وضمان الأمن لجميع التونسيين.