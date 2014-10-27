آخر كلمات شهيد في هجوم الشيخ زويد: «يارب أخلص جيشي على خير من غير ما أموت»

كشفت صفحات «الفيس بوك» الشخصية لشهداء المنيا في حادث تفجير الشيخ زويد عن آخر الكلمات التي قالوها قبل استشهادهم، حيث نشر الشهيد مجند شنودة أنور إسحاق صورة لأحد الجنازات العسكرية الجماعيةوكتب فوقها عبارة «يارب أخلص جيشي على خير من غير ما أموت».

أما الشهيد مجند عادل عيد أمين، ابن قرية بلهاسة بمركز مغاغة بالمنيا، فقد كتب منذ 8 أيام فقط علي صفحته «أخيرًا 30 يوم» في إشارة منه إلى انتهاء خدمته بالجيش بعد 30 يومًا، لكن يد الإرهاب لم تمهله الثلاثين يوماً التي كان ينتظر انتهاءها ليعود إلى أسرته ويبدأ حياته العملية.

فيما دون الشهيد المجند مفدى زكي عوني، ابن عزبة الوجاك، التابعة لمجلس قروي بني حرام بمركز ديرمواس، أقصي جنوب المنيا، علي صفحته :«ابتسم فالحزن يأخذ منك أشياء كثيرة ولا يأتي بشيء»، وبعد كتابة هذه العبارة غيّر الشهيد صورته الشخصية لصورة مكتوب عليها «وهزعل ليه؟.. محدش عارف الخير فين».

يذكر أن محافظة المنيا قدمت 6 شهداء في تفجير الشيخ زويد بينهم 3 شهداء من مركز مغاغة و3 آخرين من مراكز المنيا وديرمواس ومطاي بينهم 3 أقباط .