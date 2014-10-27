السيسي للعرب: وضع أيدينا معًا كفيل بتعطيل «سايكس بيكو»

اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية، وما يتم من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها يصب في الحيلولة دون تطبيق مخطط جديد لـ«سايكس بيكو».

وأضاف السيسي، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، التي نشرته، الإثنين: «(سايكس بيكو) موجودة، وجاري تنفيذ بنودها على الأرض».

وتابع: «كما قلت سابقا فإن وضع أيدينا معا، وتسخير قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض كفيل بأن يعطل أي مشاريع تتم على حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا».

واختتم: «لحسن الحظ فإن الشعوب العربية وفي مقدمتها شعب مصر متنبهون لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم ولن يدخروا أي جهد أو عطاء أو تضحية من أجل صيانتها».