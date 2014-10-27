أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

السيسي للعرب: وضع أيدينا معًا كفيل بتعطيل «سايكس بيكو»

  • مصر
  • 16
Google+ Print
السيسي للعرب: وضع أيدينا معًا كفيل بتعطيل «سايكس بيكو» السيسي للعرب: وضع أيدينا معًا كفيل بتعطيل «سايكس بيكو»

اعتبر الرئيس عبدالفتاح أن تعزيز وترسيخ أركان الدولة المصرية القوية، وما يتم من تفاهمات عالية المستوى مع دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وغيرها يصب في الحيلولة دون تطبيق مخطط جديد لـ«سايكس بيكو».

وأضاف السيسي، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، التي نشرته، الإثنين: «(سايكس بيكو) موجودة، وجاري تنفيذ بنودها على الأرض».

وتابع: «كما قلت سابقا فإن وضع أيدينا معا، وتسخير قدراتنا وإمكاناتنا الهائلة لهذا الغرض كفيل بأن يعطل أي مشاريع تتم على حسابنا وضد مصالح أوطاننا وشعوبنا».

واختتم: «لحسن الحظ فإن الشعوب العربية وفي مقدمتها شعب متنبهون لما يحاك ضدهم ويراد بأوطانهم ولن يدخروا أي جهد أو عطاء أو تضحية من أجل صيانتها».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به