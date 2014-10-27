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السيسي: الملف الليبي بؤرة ملتهبة على حدود مصر

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السيسي: الملف الليبي بؤرة ملتهبة على حدود مصر السيسي: الملف الليبي بؤرة ملتهبة على حدود مصر

اعتبر الرئيس عبدالفتاح أن «الملف الليبي أحد أبرز البؤر الملتهبة على حدود ، وتؤثر حالة عدم الاستقرار في ليبيا على الأمن القومي المصري، وتجلى ذلك بوضوح خلال السنوات الثلاث الماضية».

وقال السيسي، في حوار مع صحيفة «عكاظ» ، التي نشرته، الإثنين: «هناك تناحر بين فصائل مسلحة بعضها يرتدي ثوب الإسلام، وتدعمه بكل قوة بعض الأطراف الطامعة في زعزعة الاستقرار وتأجيج الصراع الداخلي وتشكيل أداة ضغط إرهابية على مصر، ويروجون أن هناك في ليبيا حكومتين إحداهما إسلامية، والأخرى مشكوك في شرعيتها رغم أنها منتخبة شعبيا».

وتابع: «نؤكد مرارا للحكومة الشرعية في ليبيا مساندة مصر الدائمة لاستقرار هذا البلد الشقيق، والذي لن يتحقق سوى بأن تمارس القوى الدولية ضغوطا على الأطراف الداعمة لتأجيج الصراعات في ليبيا، من أجل أن توقف أفعالها».

وأوضح أنه «في هذا الإطار جاءت استضافة مصر لمؤتمر دول جوار ليبيا في أغسطس الماضي، كما أعلنت مصر عن مبادرتها للتسوية السياسية السلمية للوضع في ليبيا، فضلًا عن استعدادنا لتدريب القوات الليبية وتوفير متطلبات الشرعية في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية، التي جاءت بإرادة حرة للشعب الليبي، وفي مقدمتها البرلمان والحكومة الجديدة، بالإضافة إلى دعم الجيش الوطني الليبي».

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