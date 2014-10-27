مباحث المرج تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمحافظة السويس

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط السيد. أ . س” ، عاطل ، مقيم بمحافظة السويس محكوم عليه في القضية رقم 2843 لسنة 2007م جنح السويس ” سرقة بالاكراة ” والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات ، وبحوزته ( فرد خرطوش عيار 12 مم ، 2 طلقة من ذات العيار ) ، ”و. ر . م ” ، عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج وبحوزته سلاح أبيض ” و أ . ف . س ” ، عامل ، مقيم بمحافظة السويس حال إستقلالهم السيارة رقم 19188 ملاكي السويس والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9128 لسنة 2014م السويس بتاريخ 10/10/2014م ملك .

و بمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع،كما اعترفوا بارتكاب حادث سرقة السيارة رقم ص س د 9249 ” بذات الأسلوب ” والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 6285 لسنه 2014م جنح السويس بتاريخ 15/10/2014م تم بإرشادهم ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهموهم بالسرقة .

> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.