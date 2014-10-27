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مباحث المرج تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمحافظة السويس

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مباحث المرج تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمحافظة السويس مباحث المرج تضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمحافظة السويس

 

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج من ضبط السيد. أ . س”  ، عاطل ، مقيم بمحافظة السويس محكوم عليه في القضية رقم 2843 لسنة 2007م جنح السويس ” سرقة بالاكراة ” والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات ، وبحوزته ( فرد خرطوش عيار 12 مم ، 2 طلقة من ذات العيار ) ،  ”و. ر . م ” ، عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج وبحوزته سلاح أبيض ” و أ . ف . س ”   ، عامل ، مقيم بمحافظة السويس حال إستقلالهم السيارة رقم 19188 ملاكي السويس والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9128 لسنة 2014م السويس بتاريخ 10/10/2014م ملك .

و بمواجهتهم اعترفوا بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع،كما اعترفوا بارتكاب  حادث سرقة السيارة رقم ص س د 9249 ” بذات الأسلوب ” والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 6285 لسنه 2014م جنح السويس بتاريخ 15/10/2014م تم بإرشادهم ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين وإتهموهم بالسرقة .
> تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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