تجدد الاشتباكات بين الحوثيين والقاعدة فى المناسح بالبيضاء

تجددت الاشتباكات بين عناصر جماعة أنصار الله “الحوثيين” وجماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في اليمن بعد ساعات قليلة من أعلان الحوثيين سيطرتهم على منطقة المناسح الاستراتيجية التابعة لمديرية رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن ، والتى تعد معقل القاعدة ، كما أكدت مصادر بالقاعدة انسحابها بسبب شدة القصف المدفعى والصاروخى والغارات من قبل الجيش اليمنى .

وأفادت مصادر قبلية مناصرة للقاعدة أن سيارة مفخخة إستهدفت تجمعا للحوثيين في المناسح يضم الشيخ ماجد الذهب وعددا من قيادات الحوثيين ، مما اسفر عن مقتل الشيخ ماجد الذهب وعدد أخر قدرته المصادر بأكثر من 30 من أتباعه والحوثيين .

وكانت منطقة المناسح قد شهدت أشتباكات مستمرة بين الحوثيين والقاعدة على مدى ال12 يوما الماضية ، ولم تتمكن ميليشيات الحوثيين من أقتحام معاقل القاعدة المتمرسين على حرب العصابات ، ولكنهم تمكنوا من السيطرة عليها بعد تدخل الجيش بقصف المواقع وقيام طائرات بدون طيار بقصف هذه المواقع .

أ ش أ