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عادل لبيب: إنشاء شركة مساهمة برأسمال 20 مليار جنيه لتشغيل مليون شاب

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عادل لبيب: إنشاء شركة مساهمة برأسمال 20 مليار جنيه لتشغيل مليون شاب عادل لبيب: إنشاء شركة مساهمة برأسمال 20 مليار جنيه لتشغيل مليون شاب

اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إنه سيتم إشهار  شركة مساهمة بـ 20 مليار جنيه لتشغيل مليون شاب فى كافة المحافظات.

وأضاف لبيب – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده فى مقر وزارة التنمية المحلية بشارع الصيد فى منطقة الدقى - أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء للشركة، لافتا إلى أنه تم اختيار عدد من كبار الاقتصاديين ورجال المجتمع المدنى فى مجلس الامناء.

كان وزير التنمية المحلية أعلن فى وقت سابق أن الدولة تعد مشروعًا لتشغيل الشباب يوفر مليون فرصة عمل فى مرحلته الاولى، وأنه سيتم إنشاء شركة مساهمة لهذا المشروع برأس مال 20 مليار جنيه.

 

 

 

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