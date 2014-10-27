وزير الداخلية اليمنى يرفض الاستمرار فى الحكومة القادمة

قالت صحيفة (المصدر) اليمنية إن “وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسن الترب رفض تعيينه في الحكومة التى يتم تشكيلها الآن برئاسة خالد بحاح في نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة محمد سالم باسندوه التى قدمت استقالتها”.

وأوضحت الصحيفة، المحسوبة على حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين)، أن اللواء الترب غادر اليمن قبل يومين وكلف اللواء علي ناصر لخشع للقيام بمهامه ‏خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن الترب رفض أن يكون له دور في الحكومة المقبلة احتجاجا على سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء ومعظم المدن في البلاد وفقدان الدولة لهيبتها والتباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ‏وعدم سحب المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة وتقوض عمل المؤسسات.

وأشارت إلي أن وزير الداخلية اليمني كان قد قدم استقالته للرئيس اليمنى بعد سقوط محافظة عمران في يوليو الماضي في أيدى الحوثيين، واعتبر أن حدوث ذلك يعنى وجود تواطؤ وخيانة للوطن، محذرا من تخلي الدولة عن مهامها وواجباتها وتساهلها ‏غير المبرر مع الحوثيين.

وكان اللواء الترب قد عين وزيرا للداخلية اليمنية في أوائل شهر مارس العام الحالي وكان من بين الذين انضموا إلي الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

أ ش أ