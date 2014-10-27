أخبار عاجلة

أشكروفت: بناء اقتصاد قوي في مصر خطوة هامة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة -
بالأسماء.. التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد الكرة -
يحيى راشد: إعلان أمريكا «مصر آمنة» يساهم في عودة السياحة -
طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الداخلية اليمنى يرفض الاستمرار فى الحكومة القادمة

Google+ Print
وزير الداخلية اليمنى يرفض الاستمرار فى الحكومة القادمة وزير الداخلية اليمنى يرفض الاستمرار فى الحكومة القادمة

وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسن الترب

قالت صحيفة (المصدر) اليمنية إن “وزير الداخلية اليمني اللواء عبده حسن الترب رفض تعيينه في التى يتم تشكيلها الآن برئاسة خالد بحاح في نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة محمد سالم باسندوه التى قدمت استقالتها”.

وأوضحت الصحيفة، المحسوبة على حزب التجمع اليمنى للإصلاح (الإخوان المسلمين)، أن اللواء الترب غادر اليمن قبل يومين وكلف اللواء علي ناصر لخشع للقيام بمهامه ‏خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن الترب رفض أن يكون له دور في الحكومة المقبلة احتجاجا على سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء ومعظم المدن في البلاد وفقدان الدولة لهيبتها والتباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ‏وعدم سحب المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على مفاصل الدولة وتقوض عمل المؤسسات.

وأشارت إلي أن وزير الداخلية اليمني كان قد قدم استقالته للرئيس اليمنى بعد سقوط محافظة عمران في يوليو الماضي في أيدى الحوثيين، واعتبر أن حدوث ذلك يعنى وجود تواطؤ وخيانة للوطن، محذرا من تخلي الدولة عن مهامها وواجباتها وتساهلها ‏غير المبرر مع الحوثيين.

وكان اللواء الترب قد عين وزيرا للداخلية اليمنية في أوائل شهر مارس العام الحالي وكان من بين الذين انضموا إلي الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.

 

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا