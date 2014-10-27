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الكشف عن هوية منفذى «مذبحة كرم القواديس» بسيناء

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الكشف عن هوية منفذى «مذبحة كرم القواديس» بسيناء الكشف عن هوية منفذى «مذبحة كرم القواديس» بسيناء

شهداء مذبحة كرم القواديس

أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن بشمال سيناء تمكنت من الكشف عن عدد من منفذي حادث تفجير كمين الجيش بكرم القواديس بالشيخ زويد والذي أسفر عن استشهاد 33 من أفراد الجيش بسيناء وإصابة 29 آخرين.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من الكشف عن هوية 8 من المتورطين في تنفيذ حادث التفجير.

وأضافت المصادر أن «العناصر الثمانية وجوه جديدة، لا تشملها قائمة الأسماء الرئيسية المطلوبة لدى أجهزة الأمن».

وكانت سيناء قد شهدت عدة هجمات تعد الأكبر في تاريخها، الجمعة، أسفرت عن مقتل 33 ضابطاً ومجنداً بالقوات المسلحة، وإصابة 29 آخرين، في سلسلة تفجيرات متتابعة تمت خلال 10 دقائق، استهدفت كميناً للجيش بمنطقة كرم القواديس، جنوب غرب مدينة الشيخ زويد، ومدرعتين للقوات المسلحة، وسيارات الإسعاف التي هرعت لإنقاذ المصابين، والهجوم على كمين آخر بالعريش.

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