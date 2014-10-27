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بالصور .. وزير الصحة يزور مصابي حادث العريش: نقف وراء جنودنا لدحر الإرهاب

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بالصور .. وزير الصحة يزور مصابي حادث العريش: نقف وراء جنودنا لدحر الإرهاب بالصور .. وزير الصحة يزور مصابي حادث العريش: نقف وراء جنودنا لدحر الإرهاب

زيارة وزيرا الصحة والتضامن الاجتماعي

قام الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ترافقه الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أمس ، بالتوجه لمستشفى المعادي العسكري ، وذلك لزيارة مصابي الاعتداء الإرهابي الذي وقع أول أمس على جنود القوات المسلحة بالعريش ، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية و تقديم الدعم المعنوي للمصابين .

وأكد وزير الصحة أن زيارته تأتي فى إطار تأكيد حقيقة أن الدولة بكل أجهزتها ومكوناتها على قلب رجل واحد خلف الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح في الحرب التي تقودها على المجموعات الظلامية من الإرهابيين ومناصريهم في الداخل والخارج .

وأكد عدوي أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في تقديم الدعم المادي والمعنوي لأبنائها الذين يقدمون دمائهم فداء لمصر الوطن ، وأن دعم القوات المسلحة واجب وطني على كل أبناء مصر ، وأن ضربات الإرهاب اليائسة لن تفل من عزم الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة عصرية ديمقراطية قوية ، وأن التحام الشعب بقيادته وثقته فى قواته المسلحة وسائر أجهزة الدولة هو صمام الأمان الأول للقضاء على الإرهاب .

فيما أكد المصابين من ضباط وجنود مصر البواسل عزمهم على الأخذ بالثأر لأرواح الشهداء موجهين رسالة طمأنة للشعب المصري بأنهم يقفون على أرض صلبة وأنهم عازمون على استئصال شأفة الإرهاب من أرض سيناء .

وقدم الوزير التحية لأبناء القوات المسلحة المصابين وقال لهم : أنتم أيها الأبطال فخر مصر و موطن اعتزازها ، كما ترحم على شهداء الواجب وقدم خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء .

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