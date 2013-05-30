مسؤولة بقطاع الأخبار بماسبيرو: رفض "الشورى" ميزانية التليفزيون "مذبحة للإعلام الحكومي"

كتب : انتصار حسني الخميس 30-05-2013 16:52

قالت الإعلامية منى الوكيل، المسؤولة بقطاع الأخبار بماسبيرو، إن ما يحدث الآن من جانب مجلس الشورى ورفض ميزانية التليفزيون المصرى يعتبر مذبحة رسمية للإعلام الحكومي، وإنها وكل زملائها والعاملين في ماسبيرو يرفضون ما قاله عنهم أحد نواب المجلس بإن ما يقدموه على شاشات التليفزيون المصري أسوأ من القمامة، ومن الأفضل جلوس الإعلاميين في منازلهم.

وأضافت الوكيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت"، "أنا وكل العاملين بالتليفزيون نرفض إهانتتنا على الإطلاق ولا بإهانة إعلام الشعب".

وأكدت أن النواب يعلمون جيدا أننا كإعلاميين داخل ماسبيرو نعمل في ظروف غاية في السوء ورغم ذلك مازلنا متماسكين ونحافظ على إعلامنا الرسمي، ولن نقبل إهانته مهما حدث، وإذا كان هناك فساد داخل "ماسبيرو" فحاسبوا المفسدين.