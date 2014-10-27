السيسي للشعب: شكرًا على وعيكم.. والقرارات الصعبة «ضرورية»

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري على وعيه وحسن تقديره للأمور وتقبله لعدد من القرارات الصعبة، مضيفًا: «أقول لأبناء مصر الآمال كبيرة والطموحات لا تنتهي، والعمل والتفاني والإخلاص هي السبل الوحيدة لتحقيق هذه الآمال والطموحات، ونحن في سباق مع الزمن».

وقال السيسي، في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، التي نشرتها، صباح الإثنين: «نحاول أن ننجز بمعونة من الله ما تحتاجه بلادنا على كافة الأصعدة وذلك بجهد وسواعد أبناء الشعب المصري وبمعاونة أشقائنا الأوفياء، وفي القلب منهم المملكة العربية السعودية».

واعتبر السيسي أن «القرارت الصعبة كانت ضرورية لإصلاح الخلل في الاقتصاد المصري»، مشيدًا بـ«بالتفاف هذا الشعب حول الأهداف والمشروعات القومية، وليس أدل على ذلك من توفير 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط من أجل تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة».

وتابع: «إنني أجدد وعدي لهذا الشعب بتحقيق آماله وطموحاته، إلا أنني أؤكد مرة أخرى أن الجهد المشترك والعمل الجماعي والمشاركة المجتمعية تعد عاملًا محوريًا لتحقيق الخير والرخاء لوطننا كما أن العمل السياسي في هذه المرحلة الدقيقة يتعين أن يراعي الأوضاع، التي تسود مصر ومنطقة الشرق الأوسط، فالإصلاح المنشود يتطلب مزيدًا من الوقت لتحقيقه دون اندفاع محفوف بالمخاطر، مع منح الفرصة للتجربة الديمقراطية المصرية لكي تنضج».