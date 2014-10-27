عبدالله بن زايد يبحث التعاون بين الإمارات وبنغلاديش

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في فندق سانت ريجيس أبوظبي أمس شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية التي تزور البلاد حالياً..

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وبنجلاديش خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي تعود على البلدين الصديقين وشعبيهما بالخير والمنفعة إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الاقليمية والدولية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان برئيسة وزراء بنغلاديش مشيراً إلى أن زيارتها لدولة الإمارات ستسهم في فتح آفاق أرحب وأوسع للتعاون المشترك وتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.

وأكد سموه أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتنمية فرص الاستثمارات بين الجانبين ودعم المشاريع المشتركة التي تحقق الأهداف التنموية للبلدين لا سيما في مجال الطاقة.

وأعرب سموه عن تقديره للدور الفاعل للعمالة البنغالية في الدولة وإسهاماتها في مختلف المشروعات التنموية المقامة، مؤكداً سموه أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين الصديقين لفتح آفاق جديدة للتعاون بينهما.

من جانبها أكدت رئيسة وزراء بنغلاديش حرص بلادها على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات التي توليها اهتماماً خاصاً مشيدةً بما حققته دولة الإمارات من نهضة حضارية شاملة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وعبرت عن تقديرها لما تلقاه الجالية والعمالة البنغالية في دولة الإمارات من رعاية واهتمام.

وثمنت وقوف دولة الإمارات إلى جانب بنغلاديش في اوقات المحن والازمات متمنية لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار في جميع المجالات.

حضر اللقاء سعيد بن حجر الشحي سفير الدولة لدى جمهورية بنغلاديش ومحمد عمران سفير بنغلاديش لدى الدولة. وفي وقت آخر استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بفندق سانت ريجيس أبوظبي أمس أبو الحسن محمود علي وزير خارجية بنغلاديش.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد في بداية اللقاء بوزير خارجية بنغلاديش وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التعاون في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز آفاق التعاون مع بنغلاديش ودعم وتعزيز العلاقات في جميع المجالات.

من جانبه أعرب وزير خارجية بنغلاديش عن أمله بتعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات مشيدا بمسيرة التطور والنماء التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات اضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.