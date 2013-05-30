متسابق "ArabIdol" ينفي شائعة وفاته.. ويؤكد: انتظروني.. مستحيل أترك الجمهور اللي حبني

كتب : سهيلة حامد الخميس 30-05-2013 17:27

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، شائعة مقتل المشترك العراقي مهند المرسومي، المتسابق ببرنامج "ArabIdol"، على يد مسلحين مجهولين بعد عودته إلى بلده العراق.

ونفى المرسومي شائعة وفاته، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، فكتب "طبعا أكيد كل الأخبار الأخيرة كاذبة وانتظروني دائما لأن مستحيل كل الجمهور اللي حبني راح اترك حبه لي.. وأوعدكم تسمعون صوتي أكثر من ArabIdol".

كان مهند قد خرج من مسابقة برنامج "ArabIdol"، السبت الماضي، متسما بروح رياضية عالية.