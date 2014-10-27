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«النهضة» يخسر الأغلبية بفارق 15 مقعدا عن «نداء تونس» في نتائج أولية للانتخابات

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«النهضة» يخسر الأغلبية بفارق 15 مقعدا عن «نداء تونس» في نتائج أولية للانتخابات «النهضة» يخسر الأغلبية بفارق 15 مقعدا عن «نداء تونس» في نتائج أولية للانتخابات

أظهرت نتائج أولية شبه كاملة للانتخابات التشريعية التونسية، فوز حزب «نداء تونس» بأعلى المقاعد في الانتخابات، متقدما على حركة النهضة الإسلامية.

ونشرت وكالة «الأناضول» النتيجة شبه النهائية للانتخابات لـ 214 مقعدا من أصل 217، كالتالي 83 مقعدا لـ«نداء تونس»، 68 لـ«النهضة»، 17 لـ«الاتحاد الوطني الحر»، 12 لـ«الجبهة الشعبية»، 9 لـ«حركة آفاق»، 5 لـ«التيار الديمقراطي» 4 لـ«المؤتمر من اجل الجمهورية»، 4 لـ«المبادرة»، 2 لـ«حركة الشعب»، 2 لـ«التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات»، 1 لـ«الحزب الجمهوري»، 1 لـ«تيار المحبة»، 1 لـ«الوفاء للمشروع»، 1 لـ«صوت الفلاحين»، 1 لـ«حركة الديمقراطيين الاشتراكيين»، 1 لـ«لمجد للجريد»، 2 مستقلين.

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