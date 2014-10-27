نيويورك تضح قواعد جديدة بشأن الحجر الصحي المفروض على إيبولا

أوضح أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية تفاصيل السياسة الجديدة المتعلقة بالحجر الصحي لبعض الأشخاص العائدين من غرب أفريقيا الذي تنتشر فيه الإيبولا قائلا إن الولاية ترغب في حماية الصحة العامة وفي نفس الوقت تشجيع الموظفين الصحيين على الذهاب ومكافحة المرض.

وقال كومو في مؤتمر صحفي مع رئيس بلدية مدينة نيويورك بيل دي بلازيو إن نيويورك ستطلب من مسؤولي الرعاية الصحية أو المسافرين القادمين إلى نيويورك الذين تعرضوا لأشخاص مصابين بالإيبولا ويعيشون في الولاية أن يبقوا في منازلهم لمدة 21 يوما.

وقال كومو إن الموجودين في الحجر الصحي يمكنهم استقبال الزوار ورؤية أفراد عائلاتهم خلال فترة العزلة. وستقوم الولاية بعمل ترتيبات بديلة لغير السكان الذين يعتبر أنهم عرضة لخطر أعلى لكن بدون أعراض.

وقالت الحكومة في بيان صدر بعد المؤتمر الصحفي إن الأشخاص الذين يصلون قادمين من واحدة من المناطق المنكوبة لا تظهر عليهم أعراض ولم يكونوا على اتصال مباشر باي شخص مصاب بفيروس الإيبولا ستطلب منهم الولاية قياس درجة الحرارة مرتين يوميا لمدة 21 يوما على أقل تقدير.

وقال الحاكم إن نيويورك لم تدخل اية تعديلات على خطتها التي اعلنت يوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقده حاكم نيو جيرزي كريس كريستي أعلن فيه عن نفس اللوائح.

وحذت إلينوي حذو نيويورك يوم السبت. وهذه الولايات الثلاث من بين خمس ولايات أمريكية مصرح لمطاراتها باستقبال مسافرين قادمين من دول غرب أفريقيا المنكوبة، والولايتان الأخريان هما فرجينيا وجورجيا ولم تعلن بعد تغييرات في السياسة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق عن مسئولين في إدراة أوباما لم تسمهم قولهم إن البيت الأبيض يضغط على كومو وكريستي للتراجع عن القواعد الجديدة والتي تتجاوز الإرشادات الاتحادية.