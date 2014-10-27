بنك مصر يحتفل بافتتاح الفرع رقم 500 ويعد الأوسع انتشارًا فى مصر والشرق الاوسط

قام بنك مصر مؤخرا بافتتاح عدد من الفروع الجديدة منها (فرع الحى المالى بالقرية الذكية- فرع مدينة نصر للمعاملات الاسلامية – فرع خليج السويس – مكتب استبدال العملة بملحق ريجينسى بلازا وفندق ريتز كارلتون بشرم الشيخ)، ليصل بذلك عدد فروع بنك مصر ووحداته المصرفية إلى 500 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ومتضمنة 5 فروع بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا وتعد الفروع الجديدة حلقة تواصل حديثة في شبكة فروع البنك المتميزة والتي تصل إلي العميل أينما كان بجميع أنحاء الجمهورية، ومن الجدير بالذكر ان شبكة فروع بنك مصر متصلة الكترونيا لتعمل كفرع واحد، وذلك تسهيلاً علي العميل للتعامل علي حساباته من أي من فروع البنك، كما يحظى البنك بتواجد اقليمى وعالمى فى لبنان، باريس وفرانكفورت، تتوافر خدمة شبكة آلات الصراف الآلى والتى تعمل على مدار 24 ساعة يوميا وتصل الى نحو 1250 ألة ATM محدثة ومزودة بأحدث التكنولوجيا منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.

وكعادة بنك مصر كونه سباقا دائما في مواكبة كل ما هو حديث في مجال السوق المصرفية، فقد تم تطوير آليات العمل والتصميم الداخلي للفروع مع تزويدها بكافة التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوي خدمة متميز وتوفر الوقت للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة.