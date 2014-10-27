بالفيديو.. مدير مكتب “الشرق الأوسط” بشمال سيناء: الأهالي يفضلون “المقاومة” على “التهجير”

قال مسعد بدوي، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بمحافظة شمال سيناء :” أن أهالي مدينتي “رفح” و”الشيخ زويد”، يفضلون مقاومة الإرهاب، كما قاوموا الاحتلال الإسرائيلي، على أن يتم تهجيرهم من المنطقة”.

وأضاف بدوي خلال مداخلة هاتفية له على فضائية “التحرير” :” أن قوات الجيش قامت بحملات أمنية مكثفة على معاقل الإرهابيين، عن طريق هجمات نفذتها القوات البرية، وأدت إلى مقتل عددًا من العناصر الإرهابية، واعتقال آخرين ” .

وأكد بدوي :” أن الأهالي بشمال سيناء، في المناطق المطبق عليها حالة الطوارئ، وحظر التجوال، التزموا بشكل كامل، بهذه الإجراءات، لإتاحة الفرصة لقوات الجيش، بتنفيذ عملياتهم الأمنية، ولكنه أوضح في الوقت نفسه، أن الدراسة انتظمت بالمحافظة، مع تغيير مواعيد المحاضرات تماشيًا مع ساعات حظر التجوال ” .

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