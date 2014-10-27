بالصور . انفجار قنبلة بالسور الخارجى لإدارة الحماية المدنية بالفيوم دون خسائر

تبين أن مجهولا ألقي قنبلة صوت علي السور الخارجي لإدارة الحماية المدنية التي تقع بشارع عباس العقاد ويجاورها مبني هيئة الأبنية التعليمية وفي مواجهة السور الخارجي لحرم جامعة الفيوم من ناحية كلية الزراعة ، ويقع خلفها مساكن حي المرور وإدارة مرور الفيوم .

لم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية سوي حدوث تلفيات بالسور الخارجي للإدارة التي تضم الاستراحة الخاصة بمساعد مدير أمن الفيوم .

قام خبراء المفرقعات بمسح المنطقة المحيطة والشوارع المحيطة بالإدارة خشية وجود عبوات أخري لم تنفجر .

> هرع للمكان عدد من قيادات الأمن وسيارات الإسعاف ، وتواصل أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني جهودها لضبط المجهول الذي ألقي العبوة .