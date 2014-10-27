بالفيديو - ميلان يفشل في حماية فوزه أمام فيورنتينا

روما، (إفي): ساد التعادل مباراة ميلان وضيفه فيورنتينا اليوم بهدف لمثله في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

أنهى الروسونيري الشوط الأول متقدما بهدف لاعب الوسط الهولندي نيجل دي يونج,

وجاء الهدف من ضربة رأس حول بها رأسية أخرى من المدافع الكولومبي كريستيان زاباتا بعد ركنية الفرنسي جيريمي مينيز.

لكن الفيولا نجح في إدراك التعادل من تسديدة أرضية قوية من السلوفيني جوسيب إليسيتش.

وسجل إليسيتش بعد تمريرة من النجم الكولومبي إيفان كوادرادو.

بتلك النتيجة بقي ميلان في المركز السادس بـ15 نقطة، مقابل 10 نقاط لفيورنتينا في المركز الـ11.

شاهد هدفي المباراة: