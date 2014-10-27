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كلوي كردشيان تتبع حمية غذائية قاسية للخروج من أزمتها

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كلوي كردشيان تتبع حمية غذائية قاسية للخروج من أزمتها كلوي كردشيان تتبع حمية غذائية قاسية للخروج من أزمتها

الإثنين 27-10-2014 01:13

كشفت مصادر مقربة من نجمة المجتمع الأمريكي khloe Kardashian أن الأخيرة تحاول تخفيض وزنها بشتى الطرق، ما جعلها تتبع نظاماً غذائياً ورياضياً قاسياً جداً.

وقالت صديقة Kardashian، إنها تعاني من الإكتئاب وتلجأ إلى الحبوب المهدئة، بعد مرورها بتجربتين عاطفيتين فاشلتين، ولهذا السبب قررت الآن ان تعمل على تحسين شكلها، كي تتحسن نفسيتها بعض الشيء.

وأضافت "Lamar Odom و French Montana خاناها، وهي الآن مدمرّة.. khloe بالكاد تأكل، وتشرب الكحول كل ليلة، من دون أن تعي أنها تلحق بجسمها ضرراً كبيراً".

يشار إلى أن علاقة Kardashian و Montana كانت قائمة على السهر وتمضية معظم الأوقات مع الأصدقاء. وبعد انفصالهما، لم يبق لـ Khloe سوى الأمور السيّئة والشعور بالوحدة، خصوصاً وأنّ French يبحث حاليّاً عن حياته الخاصّة، ويخرج مع فتيات مختلفات، وكأنّ شيئاً لم يكن.

 

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