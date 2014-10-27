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شجون تتفرغ للرقص بعد انفصالها عن البريكي

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شجون تتفرغ للرقص بعد انفصالها عن البريكي شجون تتفرغ للرقص بعد انفصالها عن البريكي

الإثنين 27-10-2014 01:42

يبدو أنّ النّجمة شجون الهاجري المعروفة بـ"شوجي"، تعيش الآن حالة من التّجديد في حياتها سواء الفنية أو الشخصية، إذ أشارت مصادر مقرّبة منها أنّها انفصلت عن زوجها السّابق أحمد البريكي وعادت إلى منزل والديها بالتّبني.

وبعد انتشار شائعة غريبة تفيد بأنّ شجون تعرّضت لطعنة نافذة في جسدها بيد صديقتها النّجمة فاطمة الصفي خلال وجودهما في أحد مطاعم منطقة السالمية، ردت بطريقة كوميدية عبر نشر صورتها وهي تستخدم جهاز التّنفس المخصص للغطس في البحر قائلة: "من وراء هذه الشائعة الآن غرقان"، في إشارة منها إلى عدم وجود أي خلاف مع فاطمة الصفي، والتّي حلّت بديلة عنها في مسلسل أنيسة الونيسة والدليل أن شحون قامت بزيارة طاقم المسلسل في أحد مواقع التّصوير.

وخلال اليومين الفائتين نشرت شجون عدّة صور بدت فيها بـ"نيو لوك"، بالإضافة إلى نشر مقاطع على حسابها الشخصي في موقع "انستغرام"، تُظهر فيه قدرتها الخارقة على الرّقص، خصوصاً وأنّها بدت وهي ترقص على سور إحدى البنايات، كاشفة عن إعجابها بالنّجم العالمي الرّاحل مايكل جاكسون.

وأكّدت مصادر لـ"سيدتي نت"، أنّ الانفصال هذه المرة بين شجون والبريكي سيكون نهائياً، وأنّها ستعود بقوة إلى السّاحة الفنية بأكثر من مسلسل، خصوصاً بعد عودة المياه إلى مجاريها بينها وبين الكاتبة هبة حمادة، والفنانة فاطمة الصفي، والعديد من المنتجين التّي ابتعدت عن التّعاون معهم مؤخراً.

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سيدتي

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