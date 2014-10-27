ملاك تهدد بطرد هدى حسين من الكويت وتبكي على شجون

الكويت - عبدالله عبدالجليل

فجّرت النّجمة الكويتية الشّابة ملاك، مفاجآت عدّة خلال إطلالتها الجريئة في تلفزيون الراي مع المقدّم صالح الراشد ضمن برنامجه "Red Carpet"، أهمها الإعلان عن زواجها الرابع، وتحدّيها للفنانة هدى حسين، أمّا ختام الحلقة فكانت مليئة بدموع الحسرة والألم على معاناة زميلتها وصديقتها شجون.

ملاك التّي أطلت بداية بفستان زفاف، أعلنت أنها ارتبطت قبل أسبوع بشخص من خارج الوسط الفنّي، وهو يعمل في وزارة الدّاخلية، إذ يعد هذا الزّواج الرابع بحياة ملاك، متمنيةً أنّ يكون الزّواج الأخير.

وذكرت ملاك أنّها صورت حتّى الآن 50 مسلسلاً في مشوارها الفنّي، مشيرة إلى أنّها ستقوم بمقاضاة المُنتج مازن عياد لأنه لم يعطها بقية أجرها عن مسلسل "محال"، إذ أعطاها فقط مبلغ 6000 دينار، مصرّحةً أنّ هناك دفعات أخرى لم تستلمها حتّى الآن وستقوم بمقاضاته قريباً لأنّها وبحسب قولها، لم تكن متفرّغة له في الفترة السابقة.

ورغم أنّ النّجمة هدى حسين قالت في لقاء سابق مع مجلة سيدتي، أنّها لم تطرد ملاك من موقع تصوير مسلسل "خادمة القوم" إلاّ أنّ ملاك ردّت بعنف قائلةً: "إذا كانت تطردني من لوكيشن التّصوير، أنا أطردها من الديرة"، ورغم إلحاح المذيع الراشد على الفنانة لتوضيح فكرة طرد هدى من الكويت ردت ملاك :"تفسر جملتي بطردها من الديرة الكويت بأكثر من تفسير".

و أشارت ملاك إلى أنّها أكثر نجومية من الفنانة شهد الياسين، وعبّرت عن اعتراضها على وضع اسمها في مسلسل "بين الماضي والحب"، بعد اسم كل من شهد الياسين وحمد العماني باعتبارها أقدم منهما في عالم الفن على حد تعبيرها، وأوضحت ملاك أنّها اتفقت مع محطة الـ MBC على وضع اسمها أول اسم في ترتيب أسماء الفنانين.

وفي سياق منفصل، أشارت ملاك إلى أنّ الفنانة هنادي الكندري أصبحت الآن أكثر نجومية منها بحسب آراء الجمهور وأسرتها، رغم دخولها مجال التّمثيل بعدها بفترة طويلة.

وكشفت ملاك أنّها وقعت ضحية أحد الأشخاص الخليجين الذي قام بإنشاء حساب باسمها على تطبيق "تانغو"، وراح يطلب الأموال من معجبيها، بالرغم من أنّها لاتستخدم هذا التطبيق، وعلى إثره قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص دون أنّ تعلم إنّ كان شاب أو فتاة.

ورداً على سؤال الرّاشد عن سبب ابتعادها عن أعمال الكاتبة هبة مشاري حمادة، قالت ملاك: "لا أعرف السّبب الحقيقي وراء ذلك، وربما يرى فريق عمل هبة إنني لا أصلح لتقديم أدوار معينة، أو أنّ بعض الفنانات لايريدونني بتلك المسلسلات وتداركت قائلة: "أعرف أنّ هناك من يتمنى سقوطي فنياً ولن أعلن عن أسماء تلك الفنانات رغم أنني ممكن أنّ أجتمع بهن خلال أعمال فنية، ولكنني سأدعهن يظنن بأني لا أعرفهن، وأنهن يستطعن إيقاف مسيرتي الفنية".

وأوضحت ملاك أنّها صريحة وجريئة في آرائها، معتبرةً أنّ صراحتها لا تجرح الأخرين، وقالت: "لا أعرف "اللف والدوران" ولم ألحق الأذى بأي شخص في الوسط الفني"، كما دحضت زيف الإدّعاءات والشائعات التّي تقول أنها تحب إثارة المشاكل.

وعندما عرض عليها الراشد صورتها مع الفنانة شجون، انفجرت بالبكاء قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل على من تسبب بدمارها، والله يبعد عنها رفقاء السوء، فهناك أكثر من شخص تسبب بما تعانيه شجون حالياً"، لتفجّر مفاجأة من العيار الثقيل وتؤكد أنّ شجون ستعود بقوة إلى السّاحة الفنية، مؤكدةً أنها ستتجاوز ماحدث لها من مشاكل بعد طلاقها، وأشارت إلى أنها خلال فترة زواجها لم تكن تسيطر على نفسها بالشكل المطلوب.