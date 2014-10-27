"جو ماطر" يجمع الشاعر فواز البلوي مع خالد عبد الرحمن

في تعاون هو اﻷول من نوعه، قدّم الشّاعر فواز البلوي أغنية جديدة للفنان خالد عبد الرحمن تحمل عنوان "جو ماطر"، من ألحان الفنان محمد المغيص، فيما أكّد البلوي إنّها ستكون ضمن ألبوم خالد المنتظر طرحه للجمهور خلال الأسبوع المقبل.

وعبّر الشّاعر البلوي عن سعادته بهذا التّعاون مع الفنان خالد عبد الرحمن، وقال إنّ هذا التّعاون سيكون بمثابة نقلة نوعية له كشاعر، إذ يطرق للمرة الأولى أبواب اﻷغنية العاطفية، وذلك من خلال صوت غنائي مُتميز كالفنان خالد عبد الرحمن، بعد عدة أغنيات وطنية، منها أغنية قدّمها الفنان محمد عبده في اليوم الوطني بعنوان "يا السعودية"، على حد قول البلوي.

وقد خصّ "سيدتي نت" بكلمات الأغنية التي تقول:

بجو حيل ماطر ....مريت على الخاطر

دكرت أيامك ....وحبنا العاطر

ذكرت أحلامي...وحبنا السامي

ويوم أحلامك . تحكيها قدامي

يوم الصدق فينا....عطر ليالينا

وكان كلامك...أحلى اغانبنا

هي وينها أرضك..خبرني عن قلبك

هي كيفها أحوالك...وشلون هو وقتك

لو الحزن ضمك باشيل أنا همك

ولو الزمن شانك...بانقاسي بالمك

في غيبتك والله..حزن والام واه

يا مصعب أفراقك يا حب ما نساه