ديانا حداد تطرح كليب أغنية "حبيبي مصري"

بعد أنّ أطلقت أحدث أغنياتها "حبيبي مصري" عبر الإذاعات، وغنائها لأول مرة على المسرح من خلال حفل "صوت الريان" في عيد الأضحى المبارك، أطلقت برنسيسة الغناء العربي ديانا حداد الفيديو كليب الخاصّ بالأغنية من خلال قناتها الرسمية على موقع "اليوتيوب"، وعبر الفضائيات العربية المختلفة في اليوم التالي، والتّي صوّرتها ما بين أحد ستوديوهات مدينة دبي وبين مدينة القاهرة، تحت إشراف ومتابعة مدير أعمالها حلمي بشير.

وأعربت ديانا عن سعادتها بأغنية "حبيبي مصري"، التّي تحمل اللون والإيقاع المصري، إلى جانب الألوان الغنائية العربية الأخرى التّي تقدّمها في أغانيها المنفردة أو من خلال ألبوماتها، معتبرةً أنّ تنوّيعها بين الألوان الغنائية العربية، هو منهاجها وهويتها كمطربة عربية شاملة.

وتأتي أغنية "حبيبي مصري"، كأغنية منفردة جديدة قبل أنّ تقوم بطرح أغنيات ألبومها المُقبل التّي انتهت من وضع صوتها على جميع أغنياته، وأصبح في مرحلة التّنفيذ النّهائي، حيث ستقوم خلال الأيام المقبلة بتسليم الماستر وتصميم الغلاف إلى الشركة المُنتجة كأول تعاون يجمعها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

حفل سيتي سنتر الفجيرة

من جهة أخرى، تستعد ديانا حداد لإحياء حفلاً غنائياً جماهرياً في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الجمعة الموافق في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2014، في "سيتي سنتر الفجيرة"، حيث ستلتقي الجّمهور هناك واضعة برنامجاً غنائياً من بين أجمل أغنياتها القديمة والجديدة اللبنانية والخليجية والمغاربية والمصرية والعراقية.