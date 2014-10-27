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ليلى علوي لـ"سيدتي نت ": سأشتري "السلطان" وتعلمت من سميحة أيوب

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ليلى علوي لـ"سيدتي نت ": سأشتري "السلطان" وتعلمت من سميحة أيوب ليلى علوي لـ"سيدتي نت ": سأشتري "السلطان" وتعلمت من سميحة أيوب

الإثنين 27-10-2014 04:37

فى تجربة مثيرة، تعود النّجمة ليلى علوي على خشبة المسرح بعد غياب طويل، لتقدم أول عروض المسرح القومي بعد افتتاحه خلال أيام وهي مسرحية "السلطان الحائر"، فيما سيشاركها البطولة النّجم فاروق الفيشاوي.

وتقول ليلى علوي أنها منذ أنّ قدّمت مع فاروق الفيشاوى مسرحية "البرنسيسة"، وهما يبحثان عن عرض مسرحي جديد ليعودا من خلاله إلى المسرح، وأنّها انتهزت فرصة العرض الذي تقدّم به فتوح أحمد رئيس هيئة المسرح وهو إعادة رواية "السلطان الحائر" للمبدع الراحل توفيق الحكيم، لتكون باكورة أعمال المسرح القومي بعد تجديده، وأضافت أنّها تعقد جلسات مع الفيشاوي، ومحمود الجندي، والمخرج محمد عمر لتقديم العرض فى أقرب فرصة.

وأضافت ليلى أنّها تعشق المسرح أكثر من أي شيء أخر، لأنها تجد سعادة في مواجهة الجمهور كل يوم والتفاعل معه، وأنّ رواية "السلطان الحائر" قدّمها عمالقة المسرح من قبل سميحة أيوب، ومحمد الدفراوي، وفاخر فاخر، وسعيد أبو بكر، ومحمد السبع، وعبد المنعم إبراهيم، وأحمد الجزيري، وملك الجمل.

وأشارت ليلى إلى أنّها ستقدّم شخصية "الغانية" التّي سبق وقدّمتها نجمة المسرح سميحة أيوب والتي تعلمت منها الكثير، موضحةً أنّها شخصية ثرية جداً تعبّر عن نظرة المجتمع بها التي قد تكون خاطئة، حيث أنها ليست كما يراها الناس، فهي سيدة تعشق الفنون، وهو ما يكتشفه السلطان لاحقاً.

"السلطان الحائر" هي رواية تعبّر عن أهمية الإحتكام للقضاء الشريف والقانون، وتدورأحداثها حول السّلطان الحاكم الذي تقع غائبة في حبه، في سياق أحداث مشوّقة تعيشها غائبة.

أما عن خبر تقديمها جزء ثانٍ من مسلسل "شمس"، قالت ليلى أنّ الخبر ليس صحيحاً، موضحةً أنّ الإتفاق كان منذ البداية على تقديم جزء واحد في مسلسل من 30 حلقة، وأنّها لا تحب تقديم أجزاء من الأعمال الدرامية، خوفاً من ملل المشاهدين، كاشفةً عن أنّها تقرأ حالياً ثلاثة أعمال ستختار منها ما ستقدمه فى شهر رمضان المقبل.

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