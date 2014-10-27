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ضبط 3 كيلوجرامات بانجو و538 قرصًا مخدرًا في المنيا

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ضبط 3 كيلوجرامات بانجو و538 قرصًا مخدرًا في المنيا ضبط 3 كيلوجرامات بانجو و538 قرصًا مخدرًا في المنيا

ضبطت مباحث المخدرات، بالتنسيق مع البحث الجنائي، بمديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، 3 كيلوجرام من نبات البانجو المخدر، بينها 2 كيلوجرام بحوزة «أحمد. ص. أ»، 35 سنة، عامل ومقيم قرية بلهاسا، بمركز مغاغة «بقصد الاتجار»، وواحد كيلوجرام بحوزة «طارق. ع. م»، 29 سنة، عاطل ومقيم مركز ديرمواس «بقصد الإتجار».

كما تمكنت القوات من ضبط 300 قرص مخدر بحوزة محمد. ح. م. م «30 سنة» مركز المنيا بقصد الاتجار، ضبط «الحسين. م. ج»، 23 سنة، عاطل مقيم ببندر المنيا وبحوزة 228 قرص مخدر بقصد الإتجار.

تم التحفظ على المتهمين، والمضبوطات، وأحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

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