60 مشاركاً من دول الخليج في ملتقى ذوي الاحتياجات الخاصة

انطلق الملتقى الخليجي الاجتماعي الخامس لذوي الاحتياجات الخاصة، فئة الصم، والذي تستضيفه الرئاسة العامة لرعاية الشباب بمحافظة جدة على مدى اسبوع، بحضور 60 مشاركاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال مدير عام ادارة النشاطات الشبابية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب عبدالعزيز بن سيف البتال ان البرنامج يهدف الى التقاء ابناء الخليج من ذوي الاحتياجات الخاصة، فئة الصم، لتبادل الخبرات والتزود بدورات تأهيلية من قبل مختصين تساعدهم في التغلب على الصعاب التي تواجههم في المجتمع، مؤكداً على ان الملتقى يقدم العديد من الدورات والزيارات الترفيهية والاجتماعية التي تلبي احتياجات الشباب من هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع، وذلك بتوجيه ودعم من وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب المكلف سليمان بن عبدالرحمن المسند وموافقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب.

من جهته قال المشرف على الملتقى وليد بن ابراهيم الراشد ان البرنامج لملتقى الخليجي الاجتماعي الخامس لذوي الاحتياجات الخاصة تم إعداده مسبقاً، ليلبي احتياجات الشباب المشاركون من دول الخليج ويشمل دورات تخصصية في كيفية تعامل هذه الفئة مع الغير ودورات في التعاملات الانسانية واندماجهم مع الاسوياء وغيرها من الدورات التي يقدمها مختصين، اضافة الى زيارات لمعالم جدة التاريخية والمراكز المتخصصة في فئة الصم.