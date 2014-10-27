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ساندويش التيركي المدخن ...سهل وسريع

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ساندويش التيركي المدخن ...سهل وسريع ساندويش التيركي المدخن ...سهل وسريع

الإثنين 27-10-2014 02:17

ساندويش التيركي المدخن من الأطباق سهلة التحضير، تقدمها إليك "سيدتي.نت" لرجيم صحي ومتوازن 

 

المقادير:

 

4 شرائح تيركى مدخن
2 خبز قمح أو نخالة ساندويشات (النوع الذي تفضليه)

2 ملعقة صغيرة جبنة كريمية لايت
شريحتين خس
2 ملعقة صغيرة زيتون (أسود أو أخضر) بدون نوى
6 حبات بندورة كرزية

 

طريقة التحضير:

1. نضع على الخبر شريحة من الخس ثم التيركي ثم شرائح من البندورة الكرزية  والزيتون

2. ندهن الوجه الآخر من الخبز بالجبنة الكريمية ونغلق الخبز

يمكنك تناول الساندويش إلى جانب طبق من السلطة الخضراء وبذلك تحصلي على وجبة متكاملة.

 

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سيدتي