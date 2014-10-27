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أحتفالية أدبية شعرية للشاعرة فاتن متولي بمتحف النصر ببورسعيد

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أحتفالية أدبية شعرية للشاعرة فاتن متولي بمتحف النصر ببورسعيد أحتفالية أدبية شعرية للشاعرة فاتن متولي بمتحف النصر ببورسعيد

يستضيف اليوم الاثنين متحف النصر ببورسعيد الشاعرة فاتن متولي التي تفيم احتفالية أدبية شعرية بمصاخبة فرقة العزف علي العود ضمن برامج المتحف للتنشيط الثقافي .

تلقي الشاعرة فيع لقطات من شعرعا و تلقي فيه محاضرة عن الشعر العربي في الغصر الحالي و أثر الثورات و الاحداث التي حدثت في . كما تلتقي الشعرة بعدد من الشعراء من أبناء بورسعيد ليلقوا في الحفل لقطات شعرية مؤثرة عم معاناة الشعب المصري و حكايات و أحاسيس الشعراء .

الجدير بالذكر أن الشاعرة فاتن متولي تفيم صالون اسبوعي تلتقي فيه بشغراء مصر بالفصحي و العامية و تلقي الضواء في صالنها علي شعراء كبار اثروا الحياة الشعرية في مصر .

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