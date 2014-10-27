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ضبط 1864 قراصًا مخدرًا و 2260 عبوة زسوت و طن مواد بترولية خلال حملة تموينية بسوهاج‎

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ضبط 1864 قراصًا مخدرًا و 2260 عبوة زسوت و طن مواد بترولية خلال حملة تموينية بسوهاج‎ ضبط 1864 قراصًا مخدرًا و 2260 عبوة زسوت و طن مواد بترولية خلال حملة تموينية بسوهاج‎

أرشيفية

وردت معلومات لإدارة مباحث بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام صاحب كافتيرا بدائرة مركز سوهاج بتجميع كميات من السولار والبنزين المدعم وبيعها بالسوق السوداء وكذا صاحب مكتبة يقوم بحيازة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر – مخالفين للقوانين والقرارات التموينية المنظمة في هذا الشأن محققين من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط التموين بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وتم ضبط :- – المتهم / أسعد صابر عبد اللاه سن 47 صاحب مكتبه – ويقيم دائرة مركز أخميم – لحيازته أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وتم ضبط [ عدد "1864 " قرص برشام وأدوية – عدد "2260" عبوة زيوت ومستحضرات تجميل ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 6447 جنح قسم أول سوهاج لسنة 2014 و- المتهم  محمد محمود أحمد سن 34 مدير مسئول كافتيرا – ويقيم دائرة مركز جهينه – لقيامه بتجميع [ عدد "600" لتر سولار مدعم – عدد "300" لتر بنزين 80 مدعم ] تحرر عن ذلك المحضر رقم 570 جنح قسم الكوثر لسنة 2014 .

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار  تم التحفظ علي المضبوطات وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف

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