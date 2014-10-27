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مدير أمن مطروح : خروج جرار قطار بدون ركاب عن القضبان بالضبعة

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مدير أمن مطروح : خروج جرار قطار بدون ركاب عن القضبان بالضبعة مدير أمن مطروح : خروج جرار قطار بدون ركاب عن القضبان بالضبعة

مدير أمن مطروح

قال مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة انه وقع حادث خروج 4 عجلات من الجرار رقم 656 القادم من محطة محرم بك الى مطروح من على شريط السكة الحديد أثر عطل فنى بالتحويلة بمنطقة الضبعه حال بدء تحرك القطار من محطة غزالة بسرعة 10 كيلو متر في الساعة عقب تلقى إشارة خلو سكة سيمافور وسط الضبعه ولم يسفر ذلك عن إصابات أو وفيات بالأشخاص نظراً لكونه خالى من الركاب.

كان قد تبلغ لقسم شرطة الضبعه من حسن محمد أحمد قائد القطار رقم 656 والقادم من محطة محرم بك الى مطروح بخروج عجلات الجرار من على شريط السكة الحديد إثر عطل فنى بتحويلة وسط الضبعه.

تم إخطار هيئة السكة الحديد لتفادى مرور قطارات على الخط ودفع ونش لرفع الجرار وتم تحرير المحضر اللازم وجارِ المتابعة .

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