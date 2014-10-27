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ضبط مصور بـ«الجزيرة» في المحلة بحوزته مفكرة بها «عبارات ضد الجيش والشرطة»

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ضبط مصور بـ«الجزيرة» في المحلة بحوزته مفكرة بها «عبارات ضد الجيش والشرطة» ضبط مصور بـ«الجزيرة» في المحلة بحوزته مفكرة بها «عبارات ضد الجيش والشرطة»

قال اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، إن «أفراد الشرطة السريين بقسم أول المحلة المكلفين بتأمين مسيرة عمال غزل المحلة المنددة بالإرهاب، الأحد، ضبطت مصور لقناة الجزيرة بمدينة المحلة ويدعى إبراهيم.م.ع».

وتبين أن المصور يبلغ من العمر، 21 عاما، طالب بكلية التربية الرياضية ومقيم منطقة أبو راضى أول المحلة، أثناء تصويره مسيرة العمال وعثر بحوزته على مفكرة بها عبارات ضد الجيش والشرطة، بينما تمكن آخران من الهرب وبحوزتهما كاميرات، وتم اقتياد المصور لقسم شرطة أول المحلة لتحرير محضر لعرضه على النيابة، وتجرى المباحث الجنائية جهودها لضبط الهاربين.

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