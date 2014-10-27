«سفراء الكربون» ينجزون أولى مراحل برنامج الاستدامة

وضع طلاب عدد من الجامعات المنضوون في برنامج «مشاركة الشباب» (سفراء الكربون)، الذي يرعاه مركز دبي المتميز لضبط الكربون بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وفق معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من وزارة الخارجية، خطة لبناء عدد من مواقف الحافلات المستدامة باستخدام مستوعبات صناعية بطول 20 قدماً من خلال إعادة تدوير حاويات الشحن قدمتها لهم موانئ دبي العالمية.

ويهدف برنامج سفراء الكربون، الذي أطلقه مركز دبي المتميز لضبط الكربون إلى إشراك طلاب الجامعات في جهود تطوعية ضمن سياق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتوفير الفرص التدريبية وبناء المهارات والقدرات اللازمة لقادة الغد.

وسيناقش الطلاب، بحضور ممثلين عن كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وموانئ دبي العالمية ومركز دبي المتميز لضبط الكربون هذا المشروع الطموح وتقييمه من خلال وضع أهداف مرحلية لتحقيقه. وسيتلقى الطلاب خلال الجلسة النقاشية توجيهات وإرشادات تتمحور حول الطاقة والإطار الزمني للمشروع وإدارة الميزانية المالية.

تنمية الكوادر

وقال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تحقيقاً لمبادرة اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة تقوم الهيئة بالإشراف على هذه المبادرة بالتعاون مع مركز دبي المتميز لضبط الكربون، حيث نتبنّى استراتيجية واضحة في مجال تنمية الكوادر المواطنة.

ولم تدَّخر الهيئة أي جهد في تدريب وتطوير القيادات الشابة وتنمية خبراتهم خصوصاً في قطاع الطاقة، وذلك عبر التعاون مع المؤسسات التعليمية بما يعزز ويخدم المصلحة الوطنية العليا ويعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وتماشياً مع رؤيتها لأن تصبح "مؤسسة مستدامة على مستوى عالمي" ، تبذل الهيئة كافة الجهود من أجل حماية البيئـة وصون الموارد من خلال مواكبة التحولات والتطورات العلمية العالمية في المجالات البيئية المختلفة لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة لأجيالنا القادمة».

تمكين

قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «يعد تمكين الشباب خطوة أساسية في بناء مستقبل مستدام في دبي والإمارات العربية المتحدة عموماً. وبرنامج سفراء الكربون هو وسيلة هامة لتثقيف جيل الشباب وتشجيعهم على الانخراط في جهود التوعية العامة، وطرح مبادرات جديدة تغني عالم اليوم والغد».

ويجمع البرنامج أيضاً بين حملة توعوية واسعة النطاق من جهة، وبين برامج تدريبية تتيح للشباب التفاعل بشكل واع على المستويات الشخصية والمحلية والدولية. ويشارك في البرنامج حوالي 40 سفيراً للكربون لمدة عام كامل، سيشاركون خلاله في برامج تدريبية في مواضيع الاستدامة وتخفيض انبعاثات الكربون وتخفيف آثار التغير المناخي.

المرحلة الأولى

وقال المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون: «أنهى الطلاب اليوم المرحلة الأولى من برنامج الاستدامة، وهذا الأمر يؤهلهم لحضور الجلسات التدريبية والنشاطات المتعلقة بالمرحلة الثانية، التي تقام تحت عنوان: تخفيض انبعاثات الكربون. ونحن في المركز نشعر بالفخر الكبير لرعاية هذا البرنامج ».

والجدير بالذكر أن برنامج سفراء الكربون ينفذ بدعم ورعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وقد تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.