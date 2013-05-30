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ياسين يبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين فى مجال العمل الشبابي

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ياسين يبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين فى مجال العمل الشبابي ياسين يبحث سبل التعاون الثنائي بين مصر وفلسطين فى مجال العمل الشبابي

استعرض الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب اليوم الخميس مع الدكتور محمد إبراهيم المدهون وزير الشباب والرياضة والثقافة في حكومة حماس بغزة ، سبل التعاون الثنائي بين فى مجال العمل الشبابي وتعميق قنوات التواصل بين الشباب المصري ونظرائهم الفلسطينيين.

وأعلن ياسين – خلال اللقاء – أنه تم الاتفاق مع وزراء الشباب والرياضة العرب أثناء مشاركته الأخيرة فى مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب الذى عقد بلبنان على تنفيذ ملتقيين للشباب العربي خلال هذا العام، كمبادرة تستهدف الخروج برؤية عربية مشتركة حول العمل الشبابي والرياضى.

وأوضح أن وزارة الشباب المصرية توصلت إلى استراتيجية جديدة لها من خلال مجموعة من المبادرات قدمها شباب أنفسهم من جميع المحافظات ، مبينا أن هناك مبادرات رئيسة تعمل الوزارة على تنفيذها خلال الفترة الراهنة تتمثل فى تطوير الإنشاءات والأنشطة داخل مراكز الشباب وتدريب وتشغيل الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وإنشاء أكاديمية للشباب لتخريج رواد أعمال للمجتمع بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة أخرى من المبادرات فى برامج التثقيف السياسى والتعليم المدنى ومكافحة الإدمان والمخدرات.

ومن جانبه..وجه المدهون الدعوة إلى الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب المصري للمشاركة في فعاليات ملتقى الشباب العربي المزمع تنفيذه بغزة خلال الفترة من 3 حتى 7 يوليو المقبل بمشاركة 240 شابا وفتاة من مختلف البلدان العربية لتعميق سبل التواصل وتبادل الثقافات بينهم.

وطالب بالتوسع فى تنفيذ التبادلات الشبابية بين مصر وفلسطين خلال الفترة المقبلة ، واستضافة الشباب الفلسطينى فى مصر داخل المدن الشبابية لتعميق التواصل مع الشباب المصري..مبينا أنه يتم الآن إعادة إعمار وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية بعد أن دمرها العدوان الغاشم في العام 2012 والذي استهدف مبنى الوزارة والملعب الرياضى، وبيوت الشباب المجاورة له.

أ ش أ

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