المزينة: قدرات أمنية احترافية لدى أفراد مكافحة المخدرات

أشاد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بالدور الكبير الذي يقوم به رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات، فيما يقدمونه من خدمة جليلة للوطن تتمثل في حماية المجتمع من آفة المخدرات، مثمنا الكفاءة العالية، والقدرات الأمنية الاحترافية التي يتمتع بها أفراد الادارة العامة لمكافحة المخدرات التي أدت إلى كشف العديد من جرائم المخدرات مثل عملية عكس التيار..

وعملية عبر المحيط ( أوشن كوست) وغيرها من الجرائم الأخرى، موجها شكره لهم في إحباط الكثير من المحاولات الرامية إلى ترويج وإدخال المواد المخدرة وردع مروجيها، مقدراً تضحياتهم بأرواحهم وأوقاتهم من أجل حماية الوطن وحفظ استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الادارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحضور اللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي عتيق بن لاحج، مدير الادارة العامة لأمن المطارات، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الادارة العامة للجودة الشاملة، والعقيد عيد محمد ثاني حارب، مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات، ونائبه العقيد خالد صالح الكواري، والعقيد خبير اول احمد مطر المهيري، نائب مدير الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية، وعدد من الضباط.

خطط

وناقش اللواء خميس المزينة مع الحضور خطط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وآليات عملها، والبرامج والخطط التي وضعتها لمكافحة المخدرات، وتفعيل البرامج التوعوية التثقيفية، وإشراك جميع فئات المجتمع في تلك البرامج للحد منها.

شرح

واستمع اللواء المزينة من المقدم عبد الله حسن راشد، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الادارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى شرح لعدد من قضايا المخدرات التي تم تسجيلها خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، إضافة إلى الإحصائيات التي سجلتها الإدارة حول الكميات التي تم ضبطها والمتورطين فيها وجنسياتهم، والوسائل والمحاولات الجديدة التي يستحدثها المهربون لإخفاء المخدرات، كما اطلع على الجانب الوقائي والتثقيفي الذي تقوم به الإدارة للتوعية بأضرار المخدرات..

حيث نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الربع الثالث من العام الجاري 70 فعالية، منها 31 معرضاً توعوياً للوقاية من أضرار المخدرات و35 محاضرة و4 فعاليات اخرى، مقابل 79 فعالية في الربع الثالث من العام الماضي، منها 19 معرضاً توعوياً و40 محاضرة توعوية و20 فعالية اخرى، كما تلقى الهاتف المجاني للإدارة العامة لمكافحة المخدرات 104 مكالمات هاتفية في الربع الثالث من العام 2014 مقابل 69 مكالمة هاتفية في الربع الثالث من العام 2013.