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زعيم المعارضة القطرية: حمد جاسم «خازوق» للأمم المتحدة.. و«القرضاوي» باع وطنه

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زعيم المعارضة القطرية: حمد جاسم «خازوق» للأمم المتحدة.. و«القرضاوي» باع وطنه زعيم المعارضة القطرية: حمد جاسم «خازوق» للأمم المتحدة.. و«القرضاوي» باع وطنه

قال خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، إن حمد بن جاسم بن جبر، رئيس وزراء قطر السابق، «عنوان الفساد في الدوحة، ويمتلك معظم القطاعات البنكية بها»، مشيرا إلى أنه «يتآمر على والسعودية وكثير من الدول العربية».

وأضاف «الهيل»، في حواره لبرنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»، مساء الإثنين، في تعليقه على ترشح حمد بن جاسم لرئاسة الأمم المتحدة: «أرى أن أحلى خازوق ستأخذه الأمم المتحدة هو حمد بن جاسم بن جبر».

وأكد «الهيل» أن الشيخ يوسف القرضاوي باع وطنه ودينه وأخلاقه من أجل حفنة من الدولارات، مشيرا إلى أنه لا يستحق شرف الانتماء للشعب المصري.

وأوضح أن «قطر تستخدم سياسة بوليسية قمعية لا تقبل الرأي الآخر، وتسوق للديمقراطية والرأي الآخر لتفتن الشعوب، في حين أنها لا تطبق 1% من الديمقراطية»، موضحًا أن «الرئيس المعزول محمد مرسي مسجل في أجهزة أمن الدولة القطرية تاجر معلومات».

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